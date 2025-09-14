Yeni Şafak
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR’ı kim oldu?

12:5214/09/2025, Pazar
Davut Dakul Çelik
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.


Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.


Müsabakada VAR’da Davut Dakul Çelik, AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#VAR
