Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

15:0531/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe ligde kapanışı Kadıköy'de yapıyor.
Fenerbahçe ligde kapanışı Kadıköy'de yapıyor.

Süper Lig'in son haftasında ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Dusan Tadic ve Edin Dzeko, takımdan ayrılarak ülkelerine dönmüştü. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesi sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemiyor.


Maçın 11'leri


Fenerbahçe:
İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Abdurrahman, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir.

Dzeko ve Tadic'e veda edildi


Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic için veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulübün X hesabından yapılan paylaşımlarda Dzeko için "Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kol bandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabileceği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. Tadic için yapılan paylaşımda ise "Zerafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın." denildi.


Son 10 maç


İki ekip arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçın 5'ini Fenerbahçe, 4'ünü Konyaspor galip tamamladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 3 müsabakanın tamamında ise sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.


MAÇIN CANLI ANLATIMI






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları