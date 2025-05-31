Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Süper Lig'in son haftasında ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Dusan Tadic ve Edin Dzeko, takımdan ayrılarak ülkelerine dönmüştü. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesi sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemiyor.
Maçın 11'leri
Dzeko ve Tadic'e veda edildi
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic için veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulübün X hesabından yapılan paylaşımlarda Dzeko için "Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kol bandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabileceği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. Tadic için yapılan paylaşımda ise "Zerafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın." denildi.
Son 10 maç
İki ekip arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçın 5'ini Fenerbahçe, 4'ünü Konyaspor galip tamamladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 3 müsabakanın tamamında ise sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.