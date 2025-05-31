Süper Lig son haftasında ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 75. dakikada İrfan Can Kahveci ile 82. dakikada Youssef En-Nesyri attı. Mücadelenin özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan sezonun son maçını sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 75. dakikada İrfan Can Kahveci ile 82. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Yeşil-beyazlıların golü 4. dakikada Melih Bostan'dan geldi.
2024-25 sezonunu Fenerbahçe, 84 puanla ikinci sırada tamamladı. TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 46 puanla 11. basamakta yer aldı.
Kadıköy'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, futbolcular ıslıklı protestoya maruz kaldı.
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon 30. golünü kaydetti. Maçın 82. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden tecrübeli oyuncu, ligdeki 20. golüne ulaştı. Tüm kulvarlarda gol sayısını 30'a yükselten En-Nesyri, Enner Valencia'nın ardından bu sayıya ulaşan ilk isim oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. İlk düdükle beraber yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca tepkilerini sürdürdü.
Fenerbahçeli taraftarlar, golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri'ye tepki gösterdi. Geçtiğimiz süreçte taraftarın tepkisine yanıt veren Faslı santrfor, kaçırdığı pozisyonların ardından ıslıklandı.
Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi. Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.