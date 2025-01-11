Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

15:3611/01/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe'de futbolcular yağmur altında çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de futbolcular yağmur altında çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmana pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.




#Fenerbahçe
#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?