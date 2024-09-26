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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde perdeyi bugün açıyor: Rakip Union SG

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde perdeyi bugün açıyor: Rakip Union SG

09:5226/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tadic, Oosterwolde ve Fred'in gol sevinci
Tadic, Oosterwolde ve Fred'in gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizden Fenerbahçe, bugün Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında bugün saat 19.45'te Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.


Süper Lig'de son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çeken sarı-lacivertli takım, bugün Belçika ekibini yenip hem moral bulmak hem de Avrupa Ligi serüvenine galibiyetle başlamak istiyor.




5 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 futbolcu yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa maçlarında oynayamayacak. Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan Osayi-Samuel'in durumu ise bugün maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Maximin, En-Nesyri
Union Saint-Gilloise:
Moris, Leysen, Sadiki, Burgess, Machida, Boufal, Vanhoutte, Fuseini, Montes, Terho, Ivanovic





#UEFA
#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Union Saint Gilloise

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