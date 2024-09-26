UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizden Fenerbahçe, bugün Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında bugün saat 19.45'te Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
Süper Lig'de son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çeken sarı-lacivertli takım, bugün Belçika ekibini yenip hem moral bulmak hem de Avrupa Ligi serüvenine galibiyetle başlamak istiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 futbolcu yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa maçlarında oynayamayacak. Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan Osayi-Samuel'in durumu ise bugün maç saatinde belli olacak.