Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında Union Saint-Gillose'ı ağırladı. Karşılaşmanın 73. dakikasında konuk takım, Mac Allister'ın gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı. Bu kırmızı kartın ardından 90. dakikada, Fenerbahçe'de Osayi Samuel de kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'la karşılaştı.
Mücadele 1-0 Fenerbahçe lehine iken konuk takımdan Mac Allister 73. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından Union Saint-Gilloise 10 kişi kaldı.
Mac Allister, gole giden En-Nesyri'yi düşürdüğü için maçın hakemi Benoit Bastien tarafından direkt olarak oyundan ihraç edildi.
Fenerbahçe de 10 kişi
Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe'den Osayi Samuel penaltıya sebep oldu ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Penaltı atışında ise Livakovic gole izin vermedi.