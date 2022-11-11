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Fenerbahçe'de 6 eksik: Bir isim de şüpheli

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Michy Batshuayi Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Enner Valencia'nın durumu ise son antrenmanda netlik kazanacak.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Giresunspor maçında hangi futbolcular oynamayacak?
Gustavo Henrique takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Valencia'nın durumu son antrenmanda netleşecek

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın durumu son antrenmanda netlik kazanacak.

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Ekvadorlu santrfor, dün gerçekleştirilen antrenmana gribal enfeksiyon sebebiyle katılamadı.

Enner Valencia'nın Giresunspor müsabakasında oynayıp oynamayacağına, hastalığının son durumuna bakılarak karar verilecek.

2 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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