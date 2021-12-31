Spor Fenerbahçede sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişme
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Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişme

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken Alex de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişme
Alex de Souza, Sao Paulo'nun genç takımında görev yapıyor.

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'de ismi adaylar arasında gündeme gelen Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın isminin, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

İşte o paylaşım;

Alex'in sosyal medya paylaşımı.
Alex'in sosyal medya paylaşımı.
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