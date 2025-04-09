Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 31. hafta maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 3 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.