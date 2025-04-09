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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Haber Merkezi
14:289/04/2025, Çarşamba
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Fenerbahçe ligde Sivasspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe ligde Sivasspor ile karşılaşacak

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 31. hafta maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 3 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.

Fenerbahçe yarın yapacağı idman ile Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


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