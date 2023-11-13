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Spor

Fenerbahçe'den hakem tepkisi: Sokak kavgası mı futbol maçı mı?

Sarı-lacivertli kulüpten Adana Demirspor maçının hakem Halil Umut Meler ve ekibine tepki gösterildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı? Yine garip bir hakem kararına maruz kaldık" denildi.

16:53 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:16 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraflar

Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraflar

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldığı maçla ilgilil sarı-lacivertlilerden bir açıklama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, maçta yaşanan arbede sırasında Adana Demirsporlu futbolcuların Oosterwolde'ye yaptığı müdahalenin ekran görüntülerine yer verildi.


"Sokak kavgası mı, futbolcu maçı mı?" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:


"Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues’in, oyuncumuz Oosterwolde’ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi? Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR’ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır? Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir? Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları,“GÖRMEYENLERİN” bilgi ve dikkatine sunuyoruz."





#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig
24 dakika önce
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