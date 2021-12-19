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Fenerbahçeli taraftarları Beşiktaş maçında kızdıran an

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında takımının beraberlik golünü kaydeden Josef de Souza tribünlerden büyük tepki gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarları Beşiktaş maçında kızdıran an
Josef de Souza'nın gol sevinci.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında eşitlik golünü atan Josef de Souza yaşadığı sevincin ardından tribünlerden tepki gördü.

Brezilyalı futbolcu eski takımına attığı golden sonra büyük sevinç yaşarken Fenerbahçeli taraftarlar Josef'e tepki gösterdi.

Golden sonra tribünler Josef'in topu her ayağına aldığı anda ıslık sesleriyle tepkilerini göstermeye çalıştı.

  • Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti. Brezilyalı futbolcu, sonrasında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına gitmiş sonrasında ise Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
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