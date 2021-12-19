Fenerbahçeli taraftarları Beşiktaş maçında kızdıran an

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanlarına telefonla hitap etti: 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılanlara telefonla hitap ederek, "Biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. Bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız." dedi.