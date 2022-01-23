Spor Fenerbahçenin gönderdiği futbolcudan unutulmaz frikik golü
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Fenerbahçe'nin gönderdiği futbolcudan unutulmaz frikik golü

Fenerbahçe'nin sezon başında gönderdiği futbolculardan biri olan Mauricio Lemos, Belçika'da çıktığı maçta dikkat çekici bir frikik golü attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin gönderdiği futbolcudan unutulmaz frikik golü
Mauricio Lemos - 2020'de Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Beerschot-Leuven maçı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beerschot'ta forma giyen Mauricio Lemos, takımını 1-0 öne geçiren golü atarken Uruguaylı defans oyuncusunun golü haftanın en güzel golü adayları arasında gösterildi.

2020-2021 sezonu başında Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mauricio Lemos, beklentilerin altında kalınca Belçika ekibi Beerschot'a kiralık olarak gönderilmişti.

  • Lemos, bu sezon Belçika'da 10 resmi maçta forma giydi.
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