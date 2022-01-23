Fenerbahçe'nin gönderdiği futbolcudan unutulmaz frikik golü

Beerschot-Leuven maçı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Beerschot'ta forma giyen Mauricio Lemos, takımını 1-0 öne geçiren golü atarken Uruguaylı defans oyuncusunun golü haftanın en güzel golü adayları arasında gösterildi.
2020-2021 sezonu başında Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mauricio Lemos, beklentilerin altında kalınca Belçika ekibi Beerschot'a kiralık olarak gönderilmişti.
- Lemos, bu sezon Belçika'da 10 resmi maçta forma giydi.
Fenerbahçe’nin Beerschot’a kiraladığı Mauricio Lemos’un dün gece attığı frikik golü 🎯pic.twitter.com/pXc7v5J1P1
Fenerbahçe’nin Beerschot’a kiraladığı Mauricio Lemos’un dün gece attığı frikik golü 🎯pic.twitter.com/pXc7v5J1P1— Tivibu Spor 🇹🇷 (@tivibuspor) January 23, 2022