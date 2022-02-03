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Fenerbahçe'nin istediği teknik direktör elden kaçabilir: Talip var

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin istediği Jesus'a birçok takımdan teklif gidiyor. Bu listeye son olarak da Brezilya Ligi takımlarından Corinthians eklendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin istediği Jorge Jesus için Corinthians devreye girdi
Joachim Löw ve Jorge Jesus

Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra 17. haftada yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile devam etme kararı aldı.

Ya Löw ya Jesus

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ismi tartışılamaz bir teknik direktörü takımın başına getirmek istiyor. Joachim Löw ve Jorge Jesus ile uzun süredir görüşen Fenerbahçe, bu iki isimden birisini bitirmek istiyor.

  • Corinthians da devreye girdi
  • Jorge Jesus'u sadece Fenerbahçe değil aynı zaman Al Ahli de istiyor. Hatta Al Ahli'nin 5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Son olarak teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayıran Corinthians'ın da, Jorge Jesus ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
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