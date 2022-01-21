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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncular kafilede yer almadı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanırken, kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncular kafilede yer almadı
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kafilede; Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha yer aldı.

Kadroya Mesut Özil, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Altay Bayındır ve Muhammed Gümüşkaya dahil edilmedi.

2 oyuncu pozitif

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

  • Fenerbahçe'de kadroya dahil edilemeyen oyuncular arasından Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu'nun koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi.

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