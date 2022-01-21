Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.
TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
- Yarın
- 13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
- 16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
- 16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
- 19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler
- 23 Ocak Pazar
- 13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler
- 13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
- 16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
- 16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
- 16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol
- 19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan