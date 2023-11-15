Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri: Tadic ile Szymanski

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, 22 maçta da forma giyerek Kartal'ın vazgeçilmezleri oldu. Süper Lig'de oynanan 12 maçta 1064 dakika forma giyen Tadic, takımı adına 4 gol kaydederken arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu. Lig maçlarının tamamına ilk ıı'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu UEFA Konferans Ligi'nin tamamında oynarken, elemelerde 4 gol atıp 1 asist yaptı.