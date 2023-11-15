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Spor

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri: Tadic ile Szymanski

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de elemeler dahil çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. 22 maçlık periyotta üst üste 19 kez kazanan sarı-lacivertli takımda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tüm karşılaşmalarda sadece 2 futbolcuya her maçta süre verdi.

10:18 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Szymanski - Tadic

Szymanski - Tadic

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, 22 maçta da forma giyerek Kartal'ın vazgeçilmezleri oldu. Süper Lig'de oynanan 12 maçta 1064 dakika forma giyen Tadic, takımı adına 4 gol kaydederken arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu. Lig maçlarının tamamına ilk ıı'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu UEFA Konferans Ligi'nin tamamında oynarken, elemelerde 4 gol atıp 1 asist yaptı.


İstikrar abidesi Szymanski

Szymanski de 22 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 7 asistle 16 gole katkıda bulundu. Ligde 12 maçın ll'inde ilk onbirde oynayan Polonyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Szymanski, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.


ManU'dan yakın markaj

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor. İtalya SerieAekibi Napoli'den ^ sonra İngiltere Premier Lig devi Manchester United da Polonyalı yıldızı gündemine adı. İngiliz ekibinin ara transferde teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.






#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Sebastian Szymanski
2 saat önce
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