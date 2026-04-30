Fenerbahçe'ye müjde! Antrenmana geri döndü

15:02 30/04/2026, Perşembe
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i 2 Mayıs Cumartesi günü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, takıma geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada gerçekleştirilen ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas idmanı sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez takımla çalışmalara başlarken, Marco Asensio bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı. Ağrıları artan Dorgeles Nene ise tedavi oldu.



