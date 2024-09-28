logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de: Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de: Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16:0928/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu

İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Brighton deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Chelsea maçına ilk 11'de başlıyor. Peki, Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Brighton deplasmanda Chelsea'ye konuk oluyor.


Stamford Bridge oynanacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, Chelsea maçında ilk 11'de başlıyor.


CHELSEA - BRİGHTON 11'LER

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.

Brighton: Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, Webster, Dunk, Estupinan, Hinshelwood, Wieffer, Baleba, Mitoma, Rutter, Welbeck.


CHELSEA - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Premier Lig 6. hafta maçında Chelsea ile Brighton bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.


CHELSEA - BRİGHTON CANLI ANLATIM


PREMİER LİG PUAN DURUMU



#Brighton
#Chelsea
#Premier Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...