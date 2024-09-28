Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de: Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Brighton deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Chelsea maçına ilk 11'de başlıyor. Peki, Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Brighton deplasmanda Chelsea'ye konuk oluyor.
Stamford Bridge oynanacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, Chelsea maçında ilk 11'de başlıyor.
CHELSEA - BRİGHTON 11'LER
Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.
Brighton: Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, Webster, Dunk, Estupinan, Hinshelwood, Wieffer, Baleba, Mitoma, Rutter, Welbeck.
CHELSEA - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Premier Lig 6. hafta maçında Chelsea ile Brighton bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.