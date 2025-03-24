Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak Göztepe'ye büyük gurur yaşattı

Göztepeli sporcular, Antalya'da gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 122 sporcunun katıldığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'ye madalya getiren ilk isimler oldu. Kariyerinde 3 olimpiyata katılan tek jimnastikçi aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını kazandıran, 2020 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 şampiyonluğu, 3 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Ferhat, Antalya'da yine tarih yazdı.