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Ferhat Arıcan altın madalya kazandı

Ferhat Arıcan altın madalya kazandı

18:2223/03/2025, Pazar
AA
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında milli sporcu Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.


Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.


Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.




#Ferhat Arıcan
#Artistik Cimnastik Dünya Kupası
#Cimnastik

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