Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Türkiye Kadın Milli Takımı Dünya Curling Şampiyonası'nda 11. sırayı aldı

Türkiye Kadın Milli Takımı Dünya Curling Şampiyonası'nda 11. sırayı aldı

16:5821/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Türkiye Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nda 11. sırayı aldı
Türkiye Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nda 11. sırayı aldı

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, grup aşamasını 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle bitirerek turnuvada 11. oldu.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Güney Kore'nin Uijeongbu kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele etti.


Şampiyonanın grup aşamasında Japonya'yı 4-3, ABD'yi 8-3, Litvanya'yı 8-2 mağlup eden Türkiye, Çin'e 5-3, İsveç'e 8-1, İsviçre'ye 8-4, Norveç'e 7-6, Güney Kore'ye 9-4, Danimarka'ya 9-3, Kanada'ya 8-3, İtalya'ya 8-6 ve İskoçya'ya 10-6 yenildi.


Ay-yıldızlılar böylece ilk 2'nin doğrudan yarı finale, sonraki 4 ekibin ise play-off turuna yükseldiği 13 takımlı grupta 11. sırayı alarak elendi.


2024 ve 2025 dünya şampiyonalarında topladığı puanlarla Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na kota alamayan Türkiye Milli Kadın Curling Takımı, şansını olimpiyat eleme turnuvasında deneyecek.

#Türkiye Kadın Milli Takımı
#Dünya Curling Şampiyonası
#Curling

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa iftar vakti: 21 Mart Cuma akşam ezanı saati