Muslera çılgına döndü: Hakemlerin üzerine yürüdü

Dünya Kupası'nda H Grubu son maçında Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. Güney Amerika temsilcisi maçı 2-0 kazansa da aynı puanlı Güney Kore'nin gerisinde kalarak dramatik bir şekilde turnuvaya veda etti.
Uruguay'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, maç sonu adeta çılgına döndü. Muslera, son düdüğün ardından mücadelenin hakemlerinin üzerine yürüyerek çok sert tepki gösterdi.
İşte Muslera'nın çılgına döndüğü o anlar:
Muslera delirdi. pic.twitter.com/EiHBIt8jTN
Muslera delirdi. pic.twitter.com/EiHBIt8jTN— Bünyamin Karakaya (@tatarkara12) December 2, 2022