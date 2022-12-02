Spor Muslera çılgına döndü Hakemlerin üzerine yürüdü
FUTBOL FUTBOL

Muslera çılgına döndü: Hakemlerin üzerine yürüdü

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Dünya Kupası'ndan elendikleri maçın ardından adeta çılgına döndü. Tecrübeli eldiven, son düdüğün ardından maçın hakemlerine çok sert tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Muslera çılgına döndü: Musleranın hakemlerin üzerine yürüdüğü anları izle
Mulsera maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Dünya Kupası'nda H Grubu son maçında Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. Güney Amerika temsilcisi maçı 2-0 kazansa da aynı puanlı Güney Kore'nin gerisinde kalarak dramatik bir şekilde turnuvaya veda etti.

Uruguay'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, maç sonu adeta çılgına döndü. Muslera, son düdüğün ardından mücadelenin hakemlerinin üzerine yürüyerek çok sert tepki gösterdi.

İşte Muslera'nın çılgına döndüğü o anlar:

Gana-Uruguay: 0-2
SPOR
Gana-Uruguay: 0-2

Trajik son

Trajik son

​Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, averaj eksiğiyle turnuvadan elendi.
Averajla gruptan çıktılar!

Averajla gruptan çıktılar!

​Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve gruptan çıktı.
2010un kopyası

2010'un kopyası

​Gana'nın penaltı trajedisi Katar'da da sürdü.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
İşaret fişeğini <br>meşale sanmış!

İşaret fişeğini
meşale sanmış!

Göztepe taraftarını yaralayan şüphelinin ifadesi şaşkına çevirdi.
Sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumu nasıl?

​Pele, hastaneden açıklama yaptı.
Icardi sakatlandı

Icardi sakatlandı

​Arjantinli oyuncu sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
Luan Peres geri döndü

Luan Peres geri döndü

​Fenerbahçe'de ligin ikinci bölümünün hazırlıkları sürüyor
Elendi <br>veda etti

Elendi
veda etti

​Belçika'da Roberto Martinez dönemi sona erdi
Siyaset değil <br>futbol kazandı

Siyaset değil
futbol kazandı

​LGBT destekçisi Almanya Dünya Kupası'ndan elendi
Stopere Diakhaby

Stopere Diakhaby

​Valencia'dan ayrılmak istiyor.
Sahne Ronaldo'nun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.