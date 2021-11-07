Feyyaz Uçar: "Adam ölmüş ama 90+6'da hala koşuyor"

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, son şampiyon Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, dikkati çeken tespitlerde bulundu.
Uçar'ın beIN Sports'ta yaptığı derbi değerlendirmesi şöyle;
"Trabzonspor akıllı oynadı"
- "Trabzonspor doğru ve akıllı oynadı. Beşiktaş'ın yorulacağını biliyorlardı. Beşiktaş beraberlik golünden sonra yoruldu ve ikili mücadeleleri Trabzonspor kazandı."
BOĞAZIN AVCI’SI! 🔥 pic.twitter.com/YjhIpDSjB7
BOĞAZIN AVCI’SI! 🔥 pic.twitter.com/YjhIpDSjB7— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 6, 2021
"Uğurcan sonucu belirledi"
- "Uğurcan Çakır çok net olarak skoru belirledi. Maçın kırılma anlarında çok önemli kurtarışlar yaptı."
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında kalesine gelen 6 şutun 5'ini kurtardı pic.twitter.com/eTEY6JCFSv
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında kalesine gelen 6 şutun 5'ini kurtardı pic.twitter.com/eTEY6JCFSv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2021
"Geriyi sigortasız bırakıyor"
- "Sergen Yalçın hamlelerde erken davransa, daha etkili olabilirdi. Beşiktaş savunmada birebir çok fazla kalıyor. Rakip sahaya çok adamla gideceksin ama geriyi sigortasız bırakıyor. Bunun yine cezasını çekti."
"Beşiktaş Batshuayi'yi aradı"
- "Beşiktaş'a yakışan bir maç oldu. Beşiktaş önüne bakacaktır. Bu oyun mutlaka Beşiktaş'ı bir yere getirecektir. Giren oyuncular Beşiktaş'ta ilaç olamadı. Oyun değişmedi, daha kötüye gitti. Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi aradı. Batshuayi'nin Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu gördük."
- "Kevin N'Koudou hamlesi geç geldi. Salih Uçan girdi ama etkili olamadı. Atiba, Pjanic'in yerine girdi ama katkı sağlamadı. Salih Uçan büyük takım oyuncusu olduğunu kabul ettirmeli. Artık kariyerinin sonuna geliyor. Kariyerinin başında büyük hedefleri vardı ama olmuyor."
"Adam ölmüş ama 90+6'da yine koşan isim Josef"
- "Son dakika golünde Salih Uçan ceza sahasında çok hazırlıksız ve gelen top çok kötü kontrol etti. Sonrasında Hamsik'in müthiş pası vardı. Beşiktaş'ta ise ilk dönen Josef de Souza oldu. 90+6'da adam ölmüş ama yine koşan isim Josef."