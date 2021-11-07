Spor Feyyaz Uçar "Adam ölmüş ama 90+6da hala koşuyor"
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Feyyaz Uçar: "Adam ölmüş ama 90+6'da hala koşuyor"

Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Feyyaz Uçar, maçın sonucunu kaleci Uğurcan Çakır'ın belirlediğini söyledi. Uçar, siyah-beyazlı takımda ise ayakta kalan tek ismin Josef de Souza olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Feyyaz Uçar: Adam ölmüş ama 90+6da hala koşuyor
Siyah-beyazlı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, son şampiyon Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, dikkati çeken tespitlerde bulundu.

Uçar'ın beIN Sports'ta yaptığı derbi değerlendirmesi şöyle;

"Trabzonspor akıllı oynadı"

  • "Trabzonspor doğru ve akıllı oynadı. Beşiktaş'ın yorulacağını biliyorlardı. Beşiktaş beraberlik golünden sonra yoruldu ve ikili mücadeleleri Trabzonspor kazandı."

"Uğurcan sonucu belirledi"

  • "Uğurcan Çakır çok net olarak skoru belirledi. Maçın kırılma anlarında çok önemli kurtarışlar yaptı."

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Fenerbahçe'nin efsane isminden Uğurcan Çakır yorumu: 50 milyon Euro'dan aşağı gitmemeli

"Geriyi sigortasız bırakıyor"


  • "Sergen Yalçın hamlelerde erken davransa, daha etkili olabilirdi. Beşiktaş savunmada birebir çok fazla kalıyor. Rakip sahaya çok adamla gideceksin ama geriyi sigortasız bırakıyor. Bunun yine cezasını çekti."

"Beşiktaş Batshuayi'yi aradı"


  • "Beşiktaş'a yakışan bir maç oldu. Beşiktaş önüne bakacaktır. Bu oyun mutlaka Beşiktaş'ı bir yere getirecektir. Giren oyuncular Beşiktaş'ta ilaç olamadı. Oyun değişmedi, daha kötüye gitti. Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi aradı. Batshuayi'nin Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu gördük."
"Salih Uçan kariyerinin sonuna geliyor"
  • "Kevin N'Koudou hamlesi geç geldi. Salih Uçan girdi ama etkili olamadı. Atiba, Pjanic'in yerine girdi ama katkı sağlamadı. Salih Uçan büyük takım oyuncusu olduğunu kabul ettirmeli. Artık kariyerinin sonuna geliyor. Kariyerinin başında büyük hedefleri vardı ama olmuyor."

Salih Uçan Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.
Salih Uçan Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.

"Adam ölmüş ama 90+6'da yine koşan isim Josef"

  • "Son dakika golünde Salih Uçan ceza sahasında çok hazırlıksız ve gelen top çok kötü kontrol etti. Sonrasında Hamsik'in müthiş pası vardı. Beşiktaş'ta ise ilk dönen Josef de Souza oldu. 90+6'da adam ölmüş ama yine koşan isim Josef."

Josef büyün çabasına rağmen Cornelius'un gol vuruşunu engellemeyi başaramadı.
Josef büyün çabasına rağmen Cornelius'un gol vuruşunu engellemeyi başaramadı.


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