Fenerbahçe'nin efsane isminden Uğurcan Çakır yorumu: 50 milyon Euro'dan aşağı gitmemeli

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta namağlup lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-1 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Bordo-mavili ekibin gollerini 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+6. dakikada Cornelius kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 62. dakikada Cyle Larin attı. Ayrıca mücadelenin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.
- "50 milyon Euro'dan aşağı gitmemeli"
- Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor'un başarılı file bekçisi hakkında övgü dolu sözler kullanan Demirel, "Uğurcan Çakır çok iyi kaleci. 50 milyon euro'dan aşağı gitmemeli" dedi.
Maçı aldı. pic.twitter.com/VjUY1BZXtY
Maçı aldı. pic.twitter.com/VjUY1BZXtY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2021