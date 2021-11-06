Derbide kazanan Trabzonspor: Yenilmezlik serisi devam ediyor

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta namağlup lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-1 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Bordo-mavili ekibin gollerini 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+6. dakikada Cornelius kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 62. dakikada Cyle Larin attı. Ayrıca mücadelenin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürürken puanını 30'a yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Trabzonspor 24 maçtır kaybetmiyor

2020-21 sezonunun 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu serisini devam ettirdi. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen bordo-mavili ekip, serisini 24 maça yükseltti. Trabzonspor bu periyotta 13 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.

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Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür'ün 45 4'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi. Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Trabzonsporlu olduğu iddia edilen bir taraftar, güvenlik ekipleri tarafından Vodafone Park'tan çıkarıldı

İlk yarıdan dakikalar

12. dakikada Güven Yalçın'ın yakın mesafeden şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

18. dakikada Umut Meraş'ın ortasına Hüseyin Türkmen'den kritik müdahale. Top taca çıktı.

30. dakikada sakatlanan Bakasetas kendini yere bıraktı. Bordo-mavili ekip zorunlu oyuncu değişikliği yapacak.

31. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas yerine Siopis oyuna dahil oldu.

39. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Nwakame'nin şutunu kaleci Ersin kurtardı.

41. dakikada Beşiktaş Larin ile gole çok yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Uğurcan gole izin vermedi.

45+4. dakikada Hamsik'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

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49. dakikada Umut Meraş’ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın’ın vuruşunda kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

62. dakika Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trondsen’in hatalı geri pasında araya giren Larin kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hüseyin Türkmen’in müdahalesi sonrasında altıpasa giden topu Larin ağlara gönderdi: 1-1.

87. dakikada Trabzonspor’da sağ kanattan kazanılan kornerde Hamsik ortasını yaptı. Hugo’nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

90+6’. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen bordo-mavili ekip atağında Cornelius pasını Nwakaeme’ye verdi. Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını tekrardan Cornelius’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.



