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Derbide Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 12. haftasında namağlup lider Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Karşılaşmanın son dakikasında ve mücadele sonrasında yaşanan olayların ardından, bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbide Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kırmızı kart gördü
Uğurcan Çakır, bu hareketinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı ve ligde yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Karşılaşmanın son dakikasında Trabzonspor'un golü bulmasının ardından, tansiyon yükseldi. Bir pozisyon esnasında Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Josef de Souza tartışma yaşadı. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, kaleci Uğurcan'a ve Souza'ya sarı kart verdi.

Uğurcan ile Souza arasında yaşanan pozisyon
Uğurcan ile Souza arasında yaşanan pozisyon

Uğurcan Çakır ikinci sarıdan kırmızı gördü

Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, genç kaleciye yönelik sinkaflı tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Uğurcan Çakır, 'daha çok bağırın' şeklinde bir hareket yaptı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Uğurcan'ın bu hareketinden sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla, genç oyuncuyu cezalandırdı.

Uğurcan Çakır'ın tribünlere yaptığı 'daha çok bağırın' hareketi
Uğurcan Çakır'ın tribünlere yaptığı 'daha çok bağırın' hareketi

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