Derbide Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı ve ligde yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Karşılaşmanın son dakikasında Trabzonspor'un golü bulmasının ardından, tansiyon yükseldi. Bir pozisyon esnasında Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Josef de Souza tartışma yaşadı. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, kaleci Uğurcan'a ve Souza'ya sarı kart verdi.

Uğurcan ile Souza arasında yaşanan pozisyon

Uğurcan Çakır ikinci sarıdan kırmızı gördü

Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, genç kaleciye yönelik sinkaflı tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Uğurcan Çakır, 'daha çok bağırın' şeklinde bir hareket yaptı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Uğurcan'ın bu hareketinden sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla, genç oyuncuyu cezalandırdı.

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Uğurcan Çakır'ın tribünlere yaptığı 'daha çok bağırın' hareketi