Franck Ribery imzayı attı: En az 1 yıl daha futbol oynayacak

Fransız yıldız Franck Ribery, yeni takımını açıkladı. Başarılı oyuncusu 1 yıl daha Serie A'da mücadele edecek.
Son olarak Fiorentina'da oynayan Ribery, sözleşmesinin bitmesinin ardından takım aramaya başlamıştı. İtalya'da kalmak isteyen Fransız yıldız ligin mütevazı takımlarından Salernitana ile anlaşmaya vardı.
38 yaşındaki futbolcunun en az bir yıl daha futbol oynayacağı ve kariyeriyle ilgili kararını sezon sonunda vereceği aktarıldı.
- Franck Ribery, 2005-2006 sezonunda Metz'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Fransız futbolcu çıktığı 17 maçta 1 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti. Ribery, Galatasaray'ın yapması gereken ödemeleri zamanında ödememesi sebebiyle FIFA'ya gitmiş ve serbest kalmıştı. Marsilya'ya bedelsiz transfer olan Ribery, 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.