Futbolcu keşfetmek için Nijerya'ya gitmişti: Sıtmadan hayatını kaybetti

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48), geçtiğimiz 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya’ya gitti. Bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Can, daha sonra ise 9 Aralık’ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti. Maçın olduğu akşam rahatsızlanan Can, Kocaeli’ye gelince özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can’a burada sıtma teşhisi konuldu. Ekrem Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.