Futbolculardan İzmir'deki depremzedeler için takdir gören yardım

Ünlü sanatçı Haluk Levent, milli takım futbolcularının İzmir'de yaşanan depremzedeler için yardımda bulunmak istediğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yardımda bulunan futbolcuları ve yardımlarını da paylaştı.

İşte İzmir'deki depremzedelere yapılan yardımlar;

-Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, 150 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

-Merih Demiral, 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayak.

-Umut Meraş 200 ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

-Fatih Aksoy 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

Sevgili @umutmeras77 aradı.



“Gelişmeleri Fransa’dan izliyorum .

İzmir’in yanındayım, onların acısını hissediyorum” dedi.



Ve 200 ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



Teşekkürler Umut Meraş!

👏👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) November 2, 2020

Sevgili @aksoyfatih20 kardeşimiz aradı.



100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



Sevgili Fatih!

Çok sağol!

👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) November 2, 2020

Sevgili @Merihdemiral aradı.



“Buradan İtalya’dan gelişmeleri takip ediyorum çok üzüldüm.

Geçmiş olsun İzmir!” dedi.



Ve 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



Teşekkürler Merih!

👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) November 2, 2020