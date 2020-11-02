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Futbolculardan İzmir'deki depremzedeler için takdir gören yardım

İzmir'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle birçok aile evsiz kaldı. Yardıma muhtaç olan aileler için milli futbolcular birlik oldu ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım akımı başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, milli takım futbolcularının İzmir'de yaşanan depremzedeler için yardımda bulunmak istediğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yardımda bulunan futbolcuları ve yardımlarını da paylaştı.

İşte İzmir'deki depremzedelere yapılan yardımlar;

  • -Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, 150 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılayacak.
  • -Merih Demiral, 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayak.
  • -Umut Meraş 200 ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.
  • -Fatih Aksoy 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.

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