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Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR'ı belli oldu

12:169/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg
Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg

Süper Lig'de lider Galatasaray ile son sırada yer alan Adana Demirspor'u karşı karşıya getirecek maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.


Karşılaşmada VAR'Da Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg’e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek.


Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg, dün oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçında da VAR olarak görev yapmıştı.







#Süper Lig
#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Jakob Alexander Sundberg

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