Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.





Karşılaşmada VAR'Da Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg’e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek.





Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg, dün oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçında da VAR olarak görev yapmıştı.























