Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sakatlığını atlatan Osimhen de takımla çalıştı.
Sakatlığını atlatan Osimhen de takımla çalıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Corendon Alanyaspor’a konuk olacak.



#Galatasaray
#Süper Lig
#Alanyaspor
