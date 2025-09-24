Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

16:5824/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Galatasaray yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya’ya hareket edecek.



#Galatasaray
#Alanyaspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav tarihleri açıklandı: 6, 7 ,8, 9. sınıf yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?