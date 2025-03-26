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Galatasaray, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

21:2226/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Buruk yönetimindeki antrenman, pas ve koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.







#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

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