Galatasaray evinde Panathinaikos’u 2-1 mağlup etti

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Okan, Mariano, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Younes Belhanda ve Ryan Babel 11’i başladı. Yunan ekibi ise Dioudis Sokrates, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovann, Chatzitheodor, Kolovos ve Macheda 11’i ile sahaya çıktı.



İlk yarı 1-0 bitti

Müsabakaya baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, 10. dakikada Adem Büyük‘ün golü ile 1-0 öne geçti. Aslan, zaman zaman hücumda Babel, Adem ve Jimmy ile etkili ataklar yapsa da ilk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 sona erdi.

İkinci yarı 8 değişiklik

İkinci yarıya Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda-Selçuk İnan ve Adem Büyük-Erencan Yardımcı değişikliği ile başladı. İlk yarıda ileri uçta Babel yer alırken, değişikliklerin arından forvete Erencan geçti. Mücadelenin 61. dakikasında sağ taraftan Mariano’nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Donk’un kafa vuruşunda sarı-kırmızılılar skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin 90 2. dakikasında Panathinaikoslu futbolcu Konan Christian farkı 1’e indirdi ve mücadele Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 63. dakikasında yeni transferlerden Seri çıkarken yerine Emre Mor oyuna dahil oldu. Müsabakada Terim ayrıca Yunus Akgün (Jimmy Durmaz), Ömer Bayram (Nagatomo), Linnes (Mariano), Atalay Babacan(Ryan Donk) ve Kostas Mitroglou (Babel) değişiklikleri yaptı.