TFF son dakika duyurdu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

12:13 23/04/2026, Perşembe
Derbinin hakemi belli oldu.
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek isim resmen açıklandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hangi hakem yönetecek? İşte detaylar.

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemi son dakika duyurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin orta hakemi Yasin Kol olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), heyecanla beklenen karşılaşmada düdüğü Yasin Kol’a verdi. Kol’un yardımcı hakemleri ve dördüncü hakemi ise yakın zamanda duyurulacak.

VAR sorumlusu da maç öncesinde ayrıca açıklanacak. Yasin Kol, bu sezon Süper Lig’de birçok kritik maçta görev aldı ve daha önce de derbi deneyimi bulunan bir hakem olarak dikkat çekiyor.



