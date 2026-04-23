Samsunspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun duyurusuna göre, maçta orta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. VAR koltuğunda ise deneyimli hakem Ömer Faruk Turtay oturacak. AVAR görevlisi de maç saatine yakın ayrıca duyurulacak.

Karadeniz derbisi niteliği taşıyan bu kritik kupası mücadelesi, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Samsunspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma hayaliyle sahaya çıkarken, Trabzonspor ise kupada yoluna devam etmek ve yarı finale yükselmek istiyor.