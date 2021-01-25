Galatasaray Henry Onyekuru transferinin mali detaylarını açıkladı

Galatasaray, Monaco’da forma giyen Nijeryalı Henry Onyekuru’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Monaco’ya 650 bin Euro kiralama bedeli verileceğini, sezon sonunda da 4 milyon 350 bin Euro satın alma opsiyonu olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Monaco’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru’nun geçici transfer konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Öte yandan Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ancak başarılı oyuncunun tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı belirtildi. Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen bir çok takım olmasına rağmen bizi seçti. Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile. Duruştur bu, parayı tercih etmedi."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen bir çok takım olmasına rağmen bizi seçti. Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile. Duruştur bu, parayı tercih etmedi." pic.twitter.com/musFetefN3 REKLAM January 25, 2021

Sarı-kırmızılıların konu ile ilgili KAP’a yaptığı duyuru şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4 milyon 350 bin Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."