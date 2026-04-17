Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray ile Gençlerbirliği 100. randevuda

13:1817/04/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 56-22, atılan gollerde de 175-103 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

Son 4 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Başkent deplasmanında sorun yaşıyor

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
