Galatasaray kulislerinde ses getiren Francesco Farioli söylentisi

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasını Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan antrenör Francesco Farioli de takip etti. Bu durum sosyal medyada 'Farioli, Fatih Terim'in ekibine mi katılacak?' sorularının sorulmasına neden oldu.

Galatasaray'da resmi kaynaklar, Farioli'nin teknik ekibe katılacağı iddialarını doğrulamazken İtalyan antrenörle ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Sezon başında İtalyan basınında çıkan Farioli-Galatasaray haberlerinin perde arkasında İtalyan antrenörün sarı kırmızılıların teknik ekibinde olma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Farioli'nin ilk aşamada Fatih Terim'in ekibinde olmasının planlandığı ancak genç teknik adamın Fatih Karagümrük'te baş antrenör görevini devam ettirmek için sezon başı planının gerçekleşmediği belirtildi.

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Francesco Farioli, Türkiye'de ilk olarak Alanyaspor'da çalışmış ve Çağdaş Atan'ın yardımcılığını üstlenmişti. İtalyan antrenör sonrasında Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olmuştu. Genç teknik adam önceki günlerde İstanbul ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

Karagümrük’ten ayrılan Farioli de karşılaşmayı tribünden takip ediyor. pic.twitter.com/uKgmoODmX7 — ugur senpire (@fotottarena) December 25, 2021



