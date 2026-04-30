Galatasaray Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray'da Samsun maçı hazırlıkları devam ediyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 4 grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
#Galatasaray
#Samsunspor
#Futbol