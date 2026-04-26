Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler?

22:1526/04/2026, Pazar
Galatasaray - Fenerbahçe'nin kalan maçları?
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Maçın ardından her iki takımında kalan maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? İşte detaylar.

Süper Lig’de sezonun son derbisi oynandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından ezeli rakiplerin kalan maçları merak ediliyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları…

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Lider Galatasaray’ın kalan maçları şu şekilde:

32. hafta: Samsunspor (deplasman)

33. hafta: Antalyaspor (ev)

34. hafta: Kasımpaşa (deplasman)

Fenerbahçe’nin kalan maçları ise şu şekilde;

32. hafta: Başakşehir (ev)

33. hafta: Konyaspor (deplasman)

34. hafta: Eyüpspor (ev)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





Milyoner'de 1 Milyon TL'lik soru: Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde, bir milli maçta 'hat trick' yapan ilk futbolcu hangisidir?