Galatasaray - Fenerbahçe'nin kalan maçları?
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Maçın ardından her iki takımında kalan maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? İşte detaylar.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI NELER?
Lider Galatasaray’ın kalan maçları şu şekilde:
32. hafta: Samsunspor (deplasman)
33. hafta: Antalyaspor (ev)
34. hafta: Kasımpaşa (deplasman)
Fenerbahçe’nin kalan maçları ise şu şekilde;
32. hafta: Başakşehir (ev)
33. hafta: Konyaspor (deplasman)
34. hafta: Eyüpspor (ev)
