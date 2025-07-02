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Galatasaray Voleybol Takımı'ndan smaçör takviyesi

Galatasaray Voleybol Takımı'ndan smaçör takviyesi

15:092/07/2025, Çarşamba
IHA
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Aslı Tecimer ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.
Aslı Tecimer ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Türk smaçör Aslı Tecimer ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, Aslı Tecimer’i kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2000 doğumlu Türk smaçör Aslı Tecimer ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Profesyonel voleybol kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyespor ile başlayan oyuncu, sırasıyla Nilüfer Belediyespor, Adam Voleybol, Sarıyer Belediyespor ve İBB Spor Kulübü takımlarında forma giydi. 2024-2025 Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde en iyi smaçör seçilen oyuncu, gelecek sezon sarı kırmızılı formamızı terletecek. Aslı Tecimer’e hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral katıldı.


İmzaların atılmasının ardından konuşan Aslı Tecimer, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim için böyle büyük bir camianın parçası olmak çok önemli. Umarım sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz" dedi.

#Galatasaray
#Voleybol
#Aslı Tecimer
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