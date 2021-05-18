Galatasaray'da belirsizlik son buluyor: Seçimin tarihi resmen açıklandı

Gündem

Başkan Mahçiçek’in 19 Mayıs mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “Milli Mücadelemizin başlangıcı sayılan bu anlamlı günün gençlerimize armağan edilmiş olması, Atatürk’ün gençlere ve genç fikirlere ne denli önem verdiğini göstermektedir” dedi