Galatasaray'da gözler Göztepe maçına çevrildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile 8 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı 27. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.