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Galatasaray'dan açıklama: Ronaldo ve Depay ile ilgilenmiyoruz

Galatasaray, yıldız oyuncular Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay için çıkan transfer haberlerinin doğru olmadığını ve şuana kadar bir girişimin yapılmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan açıklama: Ronaldo ve Depay ile ilgilenmiyoruz
Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray, yıldız oyuncular Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay için çıkan transfer haberlerinin doğru olmadığını ve şuana kadar bir girişimin yapılmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, yaz transfer döneminde dünyaca ünlü oyuncular Mauro Icardi, Juan Mata ve Lucas Torreira'ı kadrosuna katmıştı.
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