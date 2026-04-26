Galatasaray'dan derbiye az kala VAR kararı: Fenerbahçe'nin talebine yanıt

Fenerbahçe’nin derbi öncesi VAR odasına iki kulüpten gözlemci alınması talebi, Galatasaray’ın karşı çıkması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, kritik karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak VAR odasında her iki kulüpten birer gözlemcinin bulunmasını talep etti.
Ancak Galatasaray cephesinin söz konusu öneriye sıcak bakmaması sürecin seyrini değiştirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin VAR odasına gözlemci alınması yönündeki talebini kabul etmedi.
Böylece derbi karşılaşmasında VAR uygulaması mevcut prosedürler çerçevesinde devam edecek.