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Galatasaray'dan Lis hamlesi: Teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'e talip oldu. İki kulüp arasında bonservis konusunda 1 milyon euroluk fark olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaraydan Lis hamlesi: Teklif ortaya çıktı
Süper Lig'de 23 maça çıktı.

Borussia Dortmund kalecisi Roman Bürki ile görüşen sarı-kırmızılıların Polonyalı file bekçisi Lis için de Altay'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin kaleci Lis için İzmir temsilcisine 1,5 milyon euro teklif ettiği, Altay Yönetimi'nin ise sezon sonunda vermek şartıyla 24 yaşındaki kaleci için 2,5 milyon euro talep ettiği bildirildi.

900 bin euroya gelmişti

Altay, Lis'i sezon başında Wisla Krakow'dan 900 bin euroya kadrosuna dahil etmişti. Siyah-beyazlılar transferde en yüksek bonservis ücretini Polonyalı eldiven için ödemişti.

Galatasaray maçında devleşmişi

Kaleci Lis, Altay'ın 1 puan kopardığı Galatasaray deplasmanında 6 kurtarış yaparak dikkat çekmişti.

Sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Lis, son olarak İzmir'de 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Konyaspor maçının ardından tribünlerden alkış toplamıştı.

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