Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Zanniolo'dan 'deprem' paylaşımı

Genç yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Son günlerde Galatasaray sosyal medya hesabını ve takımdan bazı oyuncuları takip ederek sarı kırmızılılara ilgisini ortaya koyan Zanniolo, bugün ise ülkemizde yaşanan felaketi göz önünde bulundurarak 'deprem' paylaşımında bulundu.