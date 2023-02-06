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Spor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Zanniolo'dan 'deprem' paylaşımı

Nicolo Zanniolo, transferin bitmesine günler kala Galatasaray ile anlaşmaya vardı. İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından transfer anlaşmasına dair bir paylaşım yapmazken ülkemizde yaşanan deprem felaketini göz önünde bulundurarak hassasiyetini ortaya koydu.

23:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nicolo Zanniolo - Roma

Nicolo Zanniolo - Roma

Galatasaray, Roma'da forma giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zanniolo'yu kadrosuna katıyor.

Genç yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Son günlerde Galatasaray sosyal medya hesabını ve takımdan bazı oyuncuları takip ederek sarı kırmızılılara ilgisini ortaya koyan Zanniolo, bugün ise ülkemizde yaşanan felaketi göz önünde bulundurarak 'deprem' paylaşımında bulundu.

Zanniolo, paylaşımında Türkiye'deki deprem felaketini ortaya koyan bir fotoğrafı kullanırken dua, kalp ve Türkiye bayrağı emojisi kullandı.


Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Zanniolo'nun yarın İstanbul'a geleceğini sosyal medya hesabından

#Roma
#Nicolo Zanniolo
#Galatasaray
17 dakika önce
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Zanniolo'dan 'deprem' paylaşımı
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