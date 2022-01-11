Galatasaray'ın yeni hocası bugün geliyor

Teknik direktör olarak New York City ve Flamengo'da çalıştı.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oluyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma sağladı.

Türkiye'ye davet edilen İspanyol çalıştırıcının bu akşam 18.30 gibi İstanbul'da olacağı ve yarın resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Torrent'in 21. haftada oynanacak Hatayspor maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen Domenec Torrent, son olarak 2020'de Brezilya ekibi Flamengo'da 4 ay teknik direktörlük görevi yapmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM