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Galatasaray'ın yeni hocası bugün geliyor

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler Domenec Torrent'e çevrildi. İspanyol çalıştırıcının bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni hocası bugün geliyor
Teknik direktör olarak New York City ve Flamengo'da çalıştı.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oluyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma sağladı.

Türkiye'ye davet edilen İspanyol çalıştırıcının bu akşam 18.30 gibi İstanbul'da olacağı ve yarın resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Torrent'in 21. haftada oynanacak Hatayspor maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

  • Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen Domenec Torrent, son olarak 2020'de Brezilya ekibi Flamengo'da 4 ay teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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