Spor Fatih Terimi gönderen Galatasarayda sürpriz transfer
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Fatih Terim'i gönderen Galatasaray'da sürpriz transfer

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da yönetim, devre arasının ilk transferini Konyaspor'dan Serdar Gürler ile gerçekleştiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimi gönderen Galatasarayda sürpriz transfer
Fatih Terim

Galatasaray yönetimi, devre arası transfer döneminin ilk resmi hamlesini Konyaspor'dan Serdar Gürler için yaptı.

Konya yerel basın kaynaklarının da doğruladığı habere göre sarı kırmızılılar Konyaspor'un 30 yaşındaki futbolcusu için 12 milyon 500 bin TL bonservis ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, Serdar Gürler'in transferine ilişkin henüz bir açıklama yayınlamazken ilerleyen günlerde önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

  • Serdar Gürler, bu sezon Konyaspor'un en etkili isimlerinin başında geliyordu. 30 yaşındaki hücum oyuncusu takımıyla çıktığı 18 maçta 4 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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